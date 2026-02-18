Main Menu

बठिंडा में किसानों-पुलिस में टकराव! दोनों तरफ से पत्थरबाजी, हालात तनावपूर्ण, देखें Video

Updated: 18 Feb, 2026 09:41 PM

farmers and police clash in bathinda stone throwing from both sides

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा के आह्वान पर बठिंडा स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे किसानों और पुलिस के बीच बुधवार को जोरदार टकराव हो गया।

बठिंडा: भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा के आह्वान पर बठिंडा स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे किसानों और पुलिस के बीच बुधवार को जोरदार टकराव हो गया। जिओंद गांव के पास किसानों को रोकने की पुलिस की कोशिश के दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई, जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और झड़प शुरू हो गई।

जानकारी के अनुसार, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। मौके पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने की भी खबर है, जिससे कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है।

PunjabKesari

स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों द्वारा लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। बठिंडा की एसएसपी ज्योति यादव ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरह अंडर कंट्रोल हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

