Gold Price Today: बुधवार को सोना-चांदी के नए रेट जारी, जानें ताज़ा भाव

11 Feb, 2026 03:37 PM

gold price today

सोना-चांदी की कीमतों में बुधवार को भी स्थिरता बनी रही।

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी की कीमतों में बुधवार को भी स्थिरता बनी रही। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 160,500  दर्ज किया गया, जो मंगलवार के बराबर ही रहा।  वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 149,270 रही।

चांदी की बात करें तो इसके दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को चांदी 267,400 पर पहुंची जबकि मंगलवार को इसके दाम 268,800 रुपए थेI अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में मजबूती रही। अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि दिसंबर में रिटेल बिक्री की रफ्तार थम गई। इससे यह संकेत मिला कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ सकती है।
 

