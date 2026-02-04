Main Menu

Gold Silver Price Today : सोना-चांदी के फिर बढ़े Rate, देखें, शहर के ताजा दाम

Edited By Updated: 04 Feb, 2026 12:48 PM

gold silver rate

सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है। बुधवार को जालंधर सराफा

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है। बुधवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 164,000 जबकि मंगलवार को 154,500 थी।   22 कैरेट सोना आज 152,520 रिकार्ड हुआ है, जो मंगलवार को 143,690 पर था। बात करें चांदी की तो आज चांदी का दाम 289,000 पर पहुंच गया है। 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी हुए महंगे
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव में अब तेजी लौट आई है। दोनों के भाव हाल में मुनाफावसूली के कारण जिस निचले स्तर तक गिर गए थे, उससे काफी सुधर गए। Comex पर सोना आज 4,966.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 4,935 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 127.50 डॉलर की गिरावट के साथ 5,062.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।
 

