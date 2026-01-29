Main Menu

सोना-चांदी के दामों में बंपर उछाल, 4 लाख पार हुई चांदी तो सोने ने भी चक्करों में डाले लोग

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 02:08 PM

gold silver rate

सोना और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सराफा बाजार में हलचल मचा

पंजाब डेस्क: सोना और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। पिछले एक महीने के दौरान दोनों की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है।

गुरुवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,83,000  तक पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,67,500 रुपए था। वहीं 22 कैरेट सोना 170,190 जबकि बुधवार को 155,780 था। बात करें चांदी की तो चांदी 4 लाख पार कर गई है। आज चांदी का ताजा दाम 401,500 रिकार्ड किया गया है, जिससे ग्राहकों और निवेशकों दोनों की चिंता बढ़ गई है।

बता दें कि देश के प्रमुख शहरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरल और उत्तर प्रदेश—में चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में 1 किलो चांदी का रेट और ऊंचे स्तर पर, करीब 4,25,000 रुपए दर्ज किया गया। सुबह के कारोबार में चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी पहली बार 119 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई तक पहुंची। बाद में मुनाफावसूली के चलते इसमें हल्की गिरावट आई, लेकिन यह अब भी 117 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब 3.5 फीसदी ज्यादा है।

 

