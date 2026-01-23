Heavy Rain: पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश, बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम का हाल...

Main Menu

23 Jan, 2026 08:44 AM

पंजाब में मौसम ने अचानक यू-टर्न लेते हुए लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

पंजाब डेस्कः पंजाब में मौसम ने अचानक यू-टर्न लेते हुए लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर प्रदेश शीत लहर की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर आज सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने ठंड का असर और तेज कर दिया है। लगातार गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था।

बताया जा रहा है कि तड़के से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पंजाब के लोगों को शीत लहर का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।

फिलहाल जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, फरीदकोट, संगरूर, फिरोजपुर, कपूरथला सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही हरियाणा के करनाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश दर्ज की गई है।

