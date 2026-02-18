Jalandhar में पुलिस व शूटर में Encounter, दोनों तरफ चली ताबड़तोड़ फायरिंग

जिला जालंधर में पुलिस और शूटर में एनकाउंटर की सूचना प्राप्त हुई है।

जालंधर : जिला जालंधर में पुलिस और शूटर में एनकाउंटर की सूचना प्राप्त हुई है। मामला फोलड़ीवाल इलाके से सामने आया है जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कौशल चौधरी गैंग के शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि, इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वहीं जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में लगी और वह घायल हो गया।

घायल शूटर की पहचान नरेंद्र उर्फ आकाश के रूप में हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान बाइक पर सवार होकर नरेद्र उर्फ आकाश जा रहा था, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश की।

जब पुलिस ने शूटर आरोपी का पीछा किया आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गया और बाइक फिसलने से आरोपी नीचे गिर गया जिसे पुलिस ने काबू कर लिया।

