Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | गोलियों की गूंज से फिर दहला जालंधर, इलाके में फैली सनसनी

गोलियों की गूंज से फिर दहला जालंधर, इलाके में फैली सनसनी

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 08:48 PM

jalandhar was rocked again by the sound of gunfire

जानकारी के अनुसार, एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अचानक फायरिंग कर दी, जिससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

जालंधर : जालंधर के रामा मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत काकी पिंड में मंगलवार देर शाम फायरिंग की सनसनीखेज घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। रामा मंडी बाजार में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर करीब 7:30 बजे एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अचानक गोलियां चला दीं, जिससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

PunjabKesari

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्यामा नंगल की ओर से एक्टिवा पर सवार युवक एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर सवार था। जैसे ही गाड़ी आईसीआईसीआई बैंक के पास पहुंची, हमलावरों ने फॉर्च्यूनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने साहस दिखाते हुए एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार युवक सड़क पर गिर पड़े।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर में सवार सिख युवक ने आत्मरक्षा में अपनी पिस्टल से दो से तीन राउंड फायर किए। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच हमलावर अपनी एक्टिवा मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और प्रॉपर्टी डीलर बाल-बाल बच गया।

PunjabKesari

घटना की सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी की पुलिस और कमिश्नरेट जालंधर की अन्य जांच टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक्टिवा को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके से फायरिंग में इस्तेमाल की गई गोलियों के खाली खोल भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस द्वारा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!