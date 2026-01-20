गोलियों की गूंज से फिर दहला जालंधर, इलाके में फैली सनसनी

जानकारी के अनुसार, एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अचानक फायरिंग कर दी, जिससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

जालंधर : जालंधर के रामा मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत काकी पिंड में मंगलवार देर शाम फायरिंग की सनसनीखेज घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। रामा मंडी बाजार में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर करीब 7:30 बजे एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अचानक गोलियां चला दीं, जिससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्यामा नंगल की ओर से एक्टिवा पर सवार युवक एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर सवार था। जैसे ही गाड़ी आईसीआईसीआई बैंक के पास पहुंची, हमलावरों ने फॉर्च्यूनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने साहस दिखाते हुए एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार युवक सड़क पर गिर पड़े।

बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर में सवार सिख युवक ने आत्मरक्षा में अपनी पिस्टल से दो से तीन राउंड फायर किए। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच हमलावर अपनी एक्टिवा मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और प्रॉपर्टी डीलर बाल-बाल बच गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी की पुलिस और कमिश्नरेट जालंधर की अन्य जांच टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक्टिवा को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके से फायरिंग में इस्तेमाल की गई गोलियों के खाली खोल भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस द्वारा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

