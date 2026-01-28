Patiala: विधायक हरमीत पठानमाजरा की सरकारी कोठी खाली कराने पहुंची पुलिस फोर्स

सनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरमीत पठानमाजरा की सरकारी कोठी

पटियाला (पंजोला): सनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरमीत पठानमाजरा की सरकारी कोठी खाली करवाने के लिए पुलिस फोर्स उनके सरकारी आवास नंबर 9-सी पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के समय विधायक की धर्मपत्नी घर के अंदर मौजूद थीं।

जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों समेत भारी पुलिस बल कोठी में दाखिल हुआ। प्रशासन की ओर से यह कदम सरकारी आवास खाली करवाने की प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी के चलते इलाके में हलचल का माहौल बना रहा। फिलहाल स्थिति पर पुलिस और प्रशासन नजर बनाए हुए हैं।



रेप केस में फरार हैं पठानमाजरा

गौरतलब है कि जीरकपुर की महिला गुरप्रीत कौर की शिकायत पर पठानमाजरा के खिलाफ पटियाला के थाना सिविल लाइन में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने उसे तलाकशुदा होने का झांसा देकर दूसरी शादी की। जिसके बाद उसका यौन शोषण किया गया और मारपीट भी की गई। इसके बाद दो सितंबर की सुबह को हरियाणा के गांव डबरी से पठानमाजरा फरार हो गया था।