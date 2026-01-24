‘जो नहीं मिला, उसे दफा कीजिए…’ शायराना अंदाज में Navjot Sidhu ने जताई नाराजगी

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर राजनीतिक रूप

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो सांझा किया, जिसमें वह शायराना अंदाज़ में कहते नजर आते हैं, “ज़िंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला, उसे दफ़ा कीजिए…”। वीडियो में सिद्धू अकेले बैठे चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं।



इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि नवजोत सिद्धू अपने इसी शायराना अंदाज़ के जरिए कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका कारण वह बैठक है, जिसमें राहुल गांधी ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में अहम बैठक की, लेकिन नवजोत सिद्धू को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। गौरतलब है कि पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच दलित मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद के चलते राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेताओं की एक आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सिद्धू की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए।

कांग्रेस हाईकमान से मांगा था समय

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने बयान दिया था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपये की “पेटी” चाहिए। इस बयान के बाद नवजोत सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। सिद्धू को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है।ऐसे में राहुल गांधी की बैठक में उन्हें आमंत्रित न किए जाने के बाद सिद्धू द्वारा साझा किया गया यह शायराना वीडियो कांग्रेस के प्रति उनकी नाराज़गी का संकेत माना जा रहा है।