Breaking : स्कूलों के बाद अब कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Edited By Urmila, Updated: 23 Jan, 2026 02:14 PM

स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद अब पठानकोट के एक कॉलेज को भी बम की धमकी मिली है।

पठानकोट : स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद अब पठानकोट के एक कॉलेज को भी बम की धमकी मिली है। ताजा मामला गांव बहादुरपुर में मौजूद डिग्री कॉलेज फॉर विमेन से जुड़ा है, जहां धमकी मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं।

जानकारी के मुताबिक, कॉलेज प्रशासन को बम की धमकी की जानकारी मिलते ही तुरंत सुरक्षा के कदम उठाए गए। स्टूडेंट्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कॉलेज को तुरंत बंद कर दिया गया और सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित घर भेज दिया गया।

धमकी की खबर मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और कॉलेज परिसर की जांच शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है।

