बाजवा ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा-माफी मांगे आतिशी

20 Jan, 2026 10:48 AM

partap singh bajwa statement

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़े मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं।

चंडीगढ़ (अंकुर) : पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़े मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह मामला राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के बुलेटिन में मौजूद फॉरेंसिक सबूतों ने आतिशी से जुड़ी सच्चाई को स्थापित कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने पूछा कि जब फॉरेंसिक सबूत सामने आ गए हैं तो पार्टी इस मामले पर साफ जवाब क्यों नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा कि आतिशी को इस मामले में बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि आतिशी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है और सार्वजनिक पद पर बैठे हर व्यक्ति को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। बाजवा द्वारा शेयर किए गए लिखित रिकॉर्ड के अनुसार, 6 जनवरी को दोपहर 3.50 बजे से 4.00 बजे तक दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद के दृश्य रिकॉर्ड किए गए।

कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए समय पहले ही तय कर दिया गया है और सरकार इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। लिखित रिकॉर्ड के अनुसार, विपक्ष की नेता आतिशी ने प्रदूषण के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि इस विषय के लिए 7 जनवरी को अलग से समय रखा गया है। उन्होंने कहा कि लिखित रिकॉर्ड में साफ तौर पर दर्ज है कि आतिशी ने गुरु साहिबान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है।

