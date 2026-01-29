पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, जांच में जुटी पुलिस

चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की

चंडीगढ़ः चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई थी।

सूचना मिलते ही पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा एजेंसियों ने सचिवालय परिसर की घेराबंदी कर दी और अंदर मौजूद कर्मचारियों व अन्य लोगों को एहतियातन बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।