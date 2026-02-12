Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 12:53 PM

1) जालंधर-लुधियाना नेशनल Highway हो गया जाम, लग गई लंबी लाइनें....
 जालंधर-लुधियाना नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक ट्रॉला पलट जाने से आवाजाही..

2) Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, सफर से पहले जानें बदलाव
रेलवे विभाग द्वारा हावड़ा से देश के विभिन्न हिस्सों तक चलने वाली लंबी दूरी की 10 रेलगाड़ियों के नंबर ..

3) Ludhiana में रफ्तार का कहर: रूबीकॉन और R15 की भीषण टक्कर, BBA स्टूडेंट की मौ+त
 औद्योगिक नगरी के पॉश इलाका सराभा नगर उस वक्त दहल गया जब एक सफेद रंग की रूबीकॉन..

4) राज्यपाल बोले AAP नेताओं को फोन किए लेकिन नशे के खिलाफ अभियान में नहीं पहुंचा कोई नेता
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सीमावर्ती जिले फाजिल्का में नशे के खिलाफ..

5) तरनतारन के लॉ कॉलेज में लड़की को गोली मारने वाले लड़के की मौ+त
तरनतारन के  लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की गोली मारकर हत्या करने ...

