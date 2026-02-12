just now
Edited By Vatika,Updated: 12 Feb, 2026 12:53 PM
रेलवे विभाग द्वारा हावड़ा से देश के विभिन्न हिस्सों तक चलने वाली लंबी दूरी की 10 रेलगाड़ियों के नंबर ...
1) जालंधर-लुधियाना नेशनल Highway हो गया जाम, लग गई लंबी लाइनें....
जालंधर-लुधियाना नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक ट्रॉला पलट जाने से आवाजाही..
2) Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, सफर से पहले जानें बदलाव
रेलवे विभाग द्वारा हावड़ा से देश के विभिन्न हिस्सों तक चलने वाली लंबी दूरी की 10 रेलगाड़ियों के नंबर ..
3) Ludhiana में रफ्तार का कहर: रूबीकॉन और R15 की भीषण टक्कर, BBA स्टूडेंट की मौ+त
औद्योगिक नगरी के पॉश इलाका सराभा नगर उस वक्त दहल गया जब एक सफेद रंग की रूबीकॉन..
4) राज्यपाल बोले AAP नेताओं को फोन किए लेकिन नशे के खिलाफ अभियान में नहीं पहुंचा कोई नेता
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सीमावर्ती जिले फाजिल्का में नशे के खिलाफ..
5) तरनतारन के लॉ कॉलेज में लड़की को गोली मारने वाले लड़के की मौ+त
तरनतारन के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की गोली मारकर हत्या करने ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। घर-परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। लंबे समय से रुका हुआ ऑफिस का कार्य आज पूरा हो सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
मिथुन राशि वालों का आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
कर्क राशि वालों के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा। माता-पिता के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
सिंह राशि वालों का आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा मौका मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा का विचार बन सकता है।
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक कार्यों से दूरी बनाए रखें।
तुला राशि वालों का आज का दिन बेहतर रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। घरेलू कामों में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आनंददायक रहेगा। संतान के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके अच्छे व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे।
धनु राशि वालों का आज का दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। व्यापार में लाभ के...
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग...
कुंभ राशि वालों का आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। काम से जुड़ी विदेश यात्रा संभव है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी से विवाद करने से बचें। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। मित्रों की मदद से रुके हुए काम...
