पंजाब में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

पंजाब में गुरुवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है।

पंजाब डेस्कः पंजाब में गुरुवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। जालंधर और फाजिल्का जिले के अबोहर क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लुधियाना और मानसा में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 24 जनवरी सुबह 8:30 बजे तक राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला शामिल हैं।

लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते ठंड में इजाफा हो गया है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।