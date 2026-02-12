Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | Ludhiana में पिता ने ही अपनी सगी बेटी से किया बलात्कार, घर में ही पार की शर्म की सारी हदें...

Ludhiana में पिता ने ही अपनी सगी बेटी से किया बलात्कार, घर में ही पार की शर्म की सारी हदें...

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 11:45 AM

rape case in ludhiana

समाज को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पिता-पुत्री

लुधियाना, (राज): समाज को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाकर रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद इलाके में भारी रोष और दहशत का माहौल है। पीड़िता की शिकायत पर थाना टिब्बा की पुलिस ने आरोपी पिता राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में आपबीती सुनाते हुए बताया कि घटना 8 फरवरी की रात की है। उस वक्त वह घर में अपने पिता के साथ अकेली थी। पीड़िता के मुताबिक, रात करीब 9 बजे के बीच उसका पिता राकेश कुमार सिंह शराब के नशे में धुत होकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। शराब के नशे में अंधे हो चुके पिता ने अपनी ही बेटी को देखकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता उसे जबरन घसीटते हुए कमरे से बाहर हॉल में ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला सुरक्षा और ऐसे जघन्य अपराधों को लेकर विभाग सख्त है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!