पंजाब में 15वें फाइनांस कमीशन की ग्रांट पर बवाल, सुखपाल खैहरा ने केंद्र को लिखा पत्र

पंजाब की राजनीति में 15वें वित्त आयोग की ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLB) ग्रांट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब की राजनीति में 15वें वित्त आयोग की ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLB) ग्रांट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भुलत्थ से विधायक Sukhpal Singh Khaira ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पंजाब में जारी की गई ग्रांट के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग की है। अपने पत्र में खैहरा ने आरोप लगाया है कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंजाब को ग्रामीण स्थानीय निकायों- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सशक्त बनाने के लिए दी गई राशि में से लगभग 750 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा विभागीय देनदारियों और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं के संचालन खर्चों में उपयोग किए जाने की सूचना है।

To

Shri Shivraj Singh Chouhan

Hon’ble Union Minister for Rural Development & Panchayati Raj

Government of India

New Delhi



Date: 21 February 2026



Subject: Request for Inquiry into Alleged Diversion and Misutilization of 15th Finance Commission Grants in Punjab



Hon’ble Sir,



I… pic.twitter.com/7T9KYSyPdu — Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) February 21, 2026

सुखपाल खैहरा ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह वित्त आयोग की शर्तों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होगा। साथ ही, यह 73वें संविधान संशोधन की भावना के विपरीत है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है। खैहरा ने आशंका जताई कि इससे पंचायतों को मिलने वाले वैध संसाधनों में कटौती हुई हो सकती है और व्यय का वर्गीकरण भी गलत तरीके से दिखाया गया हो।

इन फंडों को सीधे पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर किया जाना चाहिए और तय गाइडलाइंस के अनुसार सख्ती से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसका मकसद फिस्कल डीसेंट्रलाइज़ेशन और लोकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। लेकिन, मुझे फील्ड सोर्स से पक्के इनपुट मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इन फंड का एक बड़ा हिस्सा, जो कथित तौर पर लगभग 750 करोड़ रुपए है, शायद राज्य सरकार ने डिपार्टमेंट की देनदारियों को पूरा करने के लिए डायवर्ट किया या इस्तेमाल किया, जिसमें पानी की सप्लाई और उससे जुड़ी सर्विसेज से जुड़े ऑपरेशनल खर्च शामिल हैं, बजाय इसके कि इसे पंचायती राज संस्थाओं को मंज़ूर लोकल डेवलपमेंट के कामों के लिए भेजा और इस्तेमाल किया जाए।

विधायक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि:

15वें वित्त आयोग की ग्रांट के उपयोग की विस्तृत ऑडिट/जांच कराई जाए।

लोकल बॉडीज़ के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से जुड़े 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भावना को कमज़ोर करना

ग्रामीण लोकल संस्थाओं को सही फाइनेंशियल रिसोर्स देने से मना करना।

खर्च का गलत क्लासिफिकेशन या गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।

यदि कोई अनियमितता पाई जाए तो जवाबदेही तय की जाए। भविष्य में ग्रांट जारी करने से पहले सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जाए। खैहरा ने कहा कि वित्त आयोग की ये संवैधानिक अनुदान ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग ग्रामीण ढांचे और पारदर्शिता दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी चिंता की बात है कि फाइनेंस कमीशन ग्रांट का तय फ्रेमवर्क के बाहर कोई भी इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी के चाहे गए नतीजों पर बुरा असर डाल सकता है। ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मैं आपके ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया:

पंजाब राज्य को जारी 15वें फाइनेंस कमीशन ग्रांट के इस्तेमाल का डिटेल्ड ऑडिट/जांच का ऑर्डर दें।

राज्य सरकार से एक पूरी रिपोर्ट मांगें जिसमें ये बताया गया हो-

फंड का टियर-वाइज़ और पंचायत-वाइज़ ट्रांसफर

कंपोनेंट-वाइज़ खर्च की डिटेल

क्या फंड का कोई हिस्सा डिपार्टमेंटल अकाउंट या लायबिलिटी में डायवर्ट किया गया था

इन ग्रांट की रूटिंग, इस्तेमाल और रिपोर्टिंग के बारे में तय गाइडलाइंस के पालन की जांच करें।

अगर कोई गड़बड़ी या डेविएशन पाया जाता है, तो सही सुधार और जवाबदेही के उपाय शुरू करें।

ट्रांसपेरेंसी और सही इस्तेमाल के लिए भविष्य में जारी होने वाली ग्रांट के लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम पक्का करें।

15वें फाइनेंस कमीशन ग्रांट ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए एक ज़रूरी रिसोर्स हैं। तय नियमों से कोई भी डायवर्जन या डेविएशन इन संवैधानिक ट्रांसफर के मकसद को ही खत्म कर देगा और ग्रामीण विकास पर बुरा असर डालेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here