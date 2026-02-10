Main Menu

टीचर्स पर लाठीचार्ज की सुखपाल खैहरा ने की कड़ी निंदा, AAP की ‘एजुकेशन क्रांति’ पर उठाए सवाल

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 05:17 PM

sukhpal khaira condemned the lathicharge on teachers

भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए टीचर्स पर पुलिस टॉर्चर की कड़ी निंदा की है।

जालंधर/कपूरथला: भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए टीचर्स पर पुलिस टॉर्चर की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे 'एजुकेशन क्रांति' के दावों को खोखला बताया है और टीचर्स के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठाई है।

सुखपाल खैहरा ने कहा कि 8 फरवरी को जब 'स्पेशल टीचर्स फ्रंट यूनियन पंजाब 12700' के सदस्यों ने मोहाली में रैली की, तो मोहाली और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया और वॉटर कैनन फेंके गए। टीचर्स का यह विरोध सरकार की असलियत को सामने लाने के लिए किया गया था।

खैहरा ने अपने ट्वीट में साफ किया कि सरकार ने 28 जनवरी, 2023 को इन टीचर्स की सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी करके उन्हें रेगुलर करने की बात कही थी, लेकिन असल में, रेगुलर टीचर्स के तौर पर उन पर कोई CSR नियम लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा में क्रांति लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने हक की मांग कर रहे शिक्षकों पर अत्याचार किया जा रहा है।

