UGC New Rules: यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर पंजाब भाजपा ने जारी की Video, कहा..

supreme court decision stay order on ugc new rules

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पंजाब के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी 2012 में नोटिफाई किए गए यूजीसी रेगुलेशन को लागू रखने का फैसला दिया गया है। 

वहीं भाजपा नेता ने कहा कि यह फैसला छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. शर्मा ने कहा कि नए नियमों को लेकर देशभर में शैक्षणिक वर्गों में चिंता का माहौल था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप राहत देने वाला है। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है."

