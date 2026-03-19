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Daily horoscope : दैनिक राशिफल से जानें, आज का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 07:57 AM

rashifal in hindi

मेष : खर्चों के कारण अर्थ दशा टाइट रहेगी, लेन-देन के काम सावधानी से करें, ताकि

मेष : खर्चों के कारण अर्थ दशा टाइट रहेगी, लेन-देन के काम सावधानी से करें, ताकि आपकी कोई पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।

वृष: टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, मैडीसन का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: सरकारी, गैर-सरकारी कामों में कामयाबी, बड़े लोग मेहरबान तथा सुपोर्टिव रुख रखेंगे, मगर घटिया साथियों से दूरी बनाकर रखें।

कर्क: भागदौड़ करने पर कोई स्कीम-प्रोग्राम कुछ आगे बढ़ सकता है, इसलिए कामकाजी कोशिशों को तेज करना सही रहेगा।

सिंह : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, वैसे अर्थ दशा ठीक-ठाक रहेगी।

कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों, प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा।

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तुला: दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, नुकसान का भी डर।

वृश्चिक: आम सितारा मजबूत, कामकाजी तौर पर कदम बढ़त की तरफ, इरादों में कामयाबी मिलेगी।

धनु : जमीनी-अदालती कामों के लिए आपके यत्न अच्छा रिजल्ट देंगे, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

मकर: मित्रों तथा कामकाजी साथियों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु भी कमजोर रहेंगे।

कुंभ: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मीन : कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

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