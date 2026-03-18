Aaj Ka Good Luck (19th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Mar, 2026 07:21 AM
Aaj Ka Good Luck (19th March 2026): हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार 19 मार्च 2026 का दिन चैत्र नवरात्रि के शुभ आरंभ के साथ विशेष ऊर्जा से भरपूर है। इस दिन ग्रहों की स्थिति सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। आइए जानते हैं आज का गुडलक, भाग्यशाली...
Aaj Ka Good Luck (19th March 2026): हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार 19 मार्च 2026 का दिन चैत्र नवरात्रि के शुभ आरंभ के साथ विशेष ऊर्जा से भरपूर है। इस दिन ग्रहों की स्थिति सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। आइए जानते हैं आज का गुडलक, भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय। 19 मार्च 2026 का दिन नवरात्रि के कारण विशेष शुभ ऊर्जा से भरा हुआ है। सही उपाय और सकारात्मक सोच से हर राशि अपने दिन को बेहतर बना सकती है।
मेष राशि (Aries)
गुडलक: रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
लकी रंग: लाल
लकी नंबर: 9
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं।
वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: आर्थिक लाभ के योग।
लकी रंग: सफेद
लकी नंबर: 6
उपाय: दूध से बनी मिठाई का दान करें।
मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: नए अवसर मिलेंगे।
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 5
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: परिवार में सुख-शांति।
लकी रंग: क्रीम
लकी नंबर: 2
उपाय: चावल का दान करें।
सिंह राशि (Leo)
गुडलक: करियर में उन्नति।
लकी रंग: सुनहरा
लकी नंबर: 1
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: स्वास्थ्य में सुधार।
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 7
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
गुडलक: रिश्तों में मधुरता।
लकी रंग: गुलाबी
लकी नंबर: 6
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: धन लाभ के संकेत।
लकी रंग: लाल
लकी नंबर: 8
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा से लाभ।
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3
उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें।
मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: कार्यों में सफलता।
लकी रंग: नीला
लकी नंबर: 10
उपाय: शनिदेव को तिल अर्पित करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नए संपर्क बनेंगे।
लकी रंग: आसमानी
लकी नंबर: 11
उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।
मीन राशि (Pisces)
गुडलक: मानसिक शांति।
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 12
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।