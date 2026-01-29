पंजाब में Vande Bharat Train से टकराई भैंस, बाल-बाल बचे यात्री

जो अंब अंदौरा जा रही थी, उस समय बाल-बाल बच गई। ज

रूपनगर (विजय): नई दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब जा रही 22447 वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन, जो अंब अंदौरा जा रही थी, उस समय बाल-बाल बच गई। जब नंगल डैम से करीब 2 किलोमीटर पहले रेलवे ट्रैक पर एक भैंस ट्रेन से टकरा गया और एक बड़ा हादसा टल गया। तेज स्पीड से दौड़ रही एक्सप्रैस ट्रेन के इंजन में बैठे लोको पायलटों ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन इंजन के अगले हिस्से का कुछ हिस्सा टूट गया।

हल्के झटके के कारण ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को भी बेचैनी महसूस हुई। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद ट्रेन आधे घंटे तक मौके पर ही खड़ी रही। इस घटना के बाद रेलवे पुलिस और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और पशु को ट्रैक से हटाया, जिसके बाद एक्सप्रैस ट्रेन अपनी मंजिल ऊना, हिमाचल के लिए रवाना हो पाई।