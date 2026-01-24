Punjab Weather: 26 जनवरी को पंजाब भर में Alert, मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी

Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2026 01:07 PM
पंजाब में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है।
पंजाब डेस्कः पंजाब में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जिससे राज्यभर में ठंड, घना कोहरा और बारिश की आशंका बढ़ गई है। बदलते मौसम ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं किसानों और यात्रियों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक पंजाब के 16 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आज कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की संभावना वाले जिलों में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर शामिल हैं, जबकि अन्य जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट लागू रहेगा। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 26 जनवरी से पूरे पंजाब में बारिश, ठंड और कोहरे में और इजाफा होगा, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा तेज हो सकती है।