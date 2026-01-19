Weather Update: पंजाब में शीत लहर ने बढ़ाई ठिठुरन, 22 से आंधी-तूफान की चेतावनी

Main Menu

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 09:33 AM

पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच शीत लहर का कहर जारी है।  मौसम विभाग द्वारा

पंजाब डेस्कः पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच शीत लहर का कहर जारी है।  मौसम विभाग द्वारा 20 जनवरी तक धुंध जबकि 22 व 23 जनवरी को आंधी-तूफान की चेतावनी के चलते यैलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हलकी बुंदाबांदी होने के आसार बन सकते है। वहीं मंगलवार तक धुंध के चलते सावधानी अपनाने की एडवाइजरी की गई है। धुंध के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते परिवहन व रेल यातायात पर इसका असर देखने को मिलेगा। 

बता दें कि पिछले दिनों घनी धुंध के कारण राष्ट्रपति का विभाग लैंड होने में दिक्कतों के कारण कार्यक्रम को रद्द किया गया था। धुंध जिस कदर अपना रंग दिखा रही है, उसमें सावधानी अपनाने बेहद जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान धुंध के चलते कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, इसलिए मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनी जारी की जा रही है।

हलकी बारिश की बन रही संभावना
बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में बारिश की संभावना बन रही है और इसी क्रम में पंजाब में भी हलकी बारिश होने की संभावना है। पड़ोसी राज्यों में बारिश होती है तो उसका असर पंजाब के मौसम में भी देखने को मिलेगा। बारिश से मौसम खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं पंजाब में हलकी बारिश पड़ेगी तो ठंड बढ़ेगी, हालांकि इसमें ए.क्यू.आई. वायु प्रदूषण स्तर में सुधार होगा। 

