ATM मशीन में आपका डेबिट कार्ड फंस गया है? तो तुरंत उठाएं ये जरूरी कदम

नेशनल डेस्क : आजकल लगभग हर व्यक्ति पैसे निकालने के लिए ATM मशीन का इस्तेमाल करता है। लेकिन कई बार पैसे निकालते समय अचानक डेबिट कार्ड ATM मशीन में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को यह डर भी रहता है कि कहीं उनके कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो जाए। इसलिए ऐसी परिस्थिति में घबराने की बजाय सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है।

ATM मशीन में कार्ड क्यों फंस जाता है?

ATM में कार्ड फंसने के पीछे कई तकनीकी और सामान्य कारण हो सकते हैं। कभी-कभी मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है या नेटवर्क और बिजली की समस्या के कारण ट्रांजैक्शन बीच में रुक जाता है। इसके अलावा कई बार ग्राहक जल्दी-जल्दी गलत पिन डाल देते हैं या ट्रांजैक्शन पूरा करने में ज्यादा समय लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से ATM मशीन कार्ड को अपने अंदर रोक लेती है। यह बैंक की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है ताकि कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो सके।

कार्ड फंसने पर सबसे पहले क्या करें?

अगर ATM मशीन में आपका कार्ड फंस जाए तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें और उन्हें पूरी जानकारी दें। कस्टमर केयर को यह जरूर बताएं कि कार्ड किस ATM मशीन में फंसा है, उस ATM की लोकेशन क्या है और यह घटना किस समय हुई। साथ ही अगर मशीन पर कोई ATM नंबर या आईडी लिखी हो तो वह भी साझा करें। इससे बैंक को समस्या समझने और समाधान करने में आसानी होती है।

कार्ड को तुरंत ब्लॉक या हॉटलिस्ट करें

बैंक के कस्टमर केयर से बात करते समय आपको कार्ड को ब्लॉक या हॉटलिस्ट कराने का विकल्प भी मिलता है। यह एक सुरक्षित कदम होता है क्योंकि कार्ड ब्लॉक होने के बाद उससे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। इससे आपके बैंक खाते की सुरक्षा बनी रहती है और किसी भी प्रकार के संभावित फ्रॉड से बचाव होता है।

बैंक आमतौर पर देते हैं दो विकल्प

जब आप बैंक से संपर्क करते हैं तो आमतौर पर आपको दो विकल्प दिए जाते हैं।

1. पहला विकल्प – कार्ड कैंसिल कराना :

अगर आपको लगता है कि कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो आप उसे तुरंत कैंसिल करवा सकते हैं। इसके बाद आपको नया डेबिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। नया कार्ड सामान्यतः 7 से 10 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाता है।

2. दूसरा विकल्प – कार्ड वापस प्राप्त करना :

अगर कार्ड उसी बैंक के एटीएम में फंसा है जिसमें आपका खाता है, तो कार्ड वापस मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन अगर कार्ड किसी दूसरे बैंक के एटीएम में फंसा है तो प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

ATM से कार्ड वापस कैसे मिलता है?

ATM मशीन की देखभाल करने वाली तकनीकी टीम समय-समय पर मशीन की जांच करती है। जब उन्हें मशीन के अंदर फंसा कार्ड मिलता है तो वह उसे निकालकर उस बैंक को भेज देते हैं जिसने कार्ड जारी किया होता है। इसके बाद संबंधित बैंक अपने ग्राहक को इसकी जानकारी देता है। कई मामलों में ग्राहक को अपनी बैंक शाखा में जाकर पहचान पत्र दिखाना पड़ता है और उसके बाद ही कार्ड वापस दिया जाता है।



