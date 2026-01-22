Weather Update: 22-23 जनवरी को तेज बारिश के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने जारी किया Alert

वही भारी बरसात को लेकर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ऑरैंज और यैलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

लुधियाना(खुराना): लगातार हाड़ कंपा देने वाली पड़ रही भयानक सर्दी और घने कोहरे की मार झेल रहे लुधियानवियो को अब आने वाले 2 दिनों तक बरसात होने के कारण सूखी ठंड में राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी किए गए अपडेट के मुताबिक 22 और 23 जनवरी को शहर में आंधी तूफान, आसमानी बिजली की ग़रज़ चमक के साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना है। वही भारी बरसात को लेकर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ऑरैंज और यैलो अलर्ट भी जारी किया गया है।



शहर में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के साथ ही सुबह और शाम के समय आसमान से गने वाले घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है l अधिकतर इलाकों में हालात यह बने हुए हैं कि सुबह और शाम के समय सड़कों पर घना कोहरा गिरने के कारण पूरी तरह से सन्नाटा पसर कर रह जाता है जबकि इस बीच दोपहर के समय आसमान में खिलने वाली धूप भी लोगों को ठंड के प्रकोप से कोई खास राहत नहीं दिलवा पा रही है हालांकि पिछले कुछ दिनों से धूप खिलने के कारण दिन के समय के तापमान में बढ़ोतरी हुई है लेकिन इस बीच शाम ढलते ही तापमान गिरने से सर्दी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगती है और शहर की भागती दौड़ती जिंदगी मानो जैसे थम सी जाती है l पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में तैनात मौसम विभाग की माहिर डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने बताया कि 22 और 23 जनवरी को शहर में आंधी-तूफान, बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि होने के बाद 24 और 25 जनवरी को पंजाब के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है।