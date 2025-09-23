Main Menu

अचानक से मिली दिनेश कार्तिक को कप्तानी, बोले- मेरे लिए यह सम्मान की बात है

नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटर दिनेश कार्तिक एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसमें दुनिया भर के नामी क्रिकेटर भाग लेंगे। खास बात यह है कि कार्तिक इस टूर्नामेंट में भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ मैदान पर नजर आएंगे।

कार्तिक का हाल का सफर भी बेहद शानदार रहा है। IPL 2024 में बतौर मेंटर उनकी रणनीति और अनुभव की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने इतिहास में पहली बार खिताब जीता था। अब उनके कंधों पर हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी होगी। इस छोटे फॉर्मेट में उनके तजुर्बे और आक्रामक बल्लेबाजी शैली से टीम को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

दिनेश कार्तिक का बयान

कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद कार्तिक ने कहा, 'हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका समृद्ध इतिहास और वैश्विक पहचान है। मैं उन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने के लिए उत्सुक हूं, जिनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है। हमारा लक्ष्य निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलना और प्रशंसकों को रोमांचित करना होगा।'

कार्तिक के करियर की बात करें तो उन्होंने 2004 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था और 2022 में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। उन्होंने भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वहीं, आईपीएल में उनका सफर और भी लंबा रहा है। अब तक वह 257 मैच खेल चुके हैं और 3577 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइटराइडर्स, गुजरात लायंस और आरसीबी जैसी टीमों का हिस्सा बनकर खेला है।

क्रिकेट हांगकांग के अध्यक्ष बुर्जी श्रोफ का बयान

उनकी वापसी को लेकर न सिर्फ प्रशंसक उत्साहित हैं, बल्कि टूर्नामेंट आयोजक भी काफी खुश हैं। क्रिकेट हांगकांग के अध्यक्ष बुर्जी श्रोफ ने कहा, 'हम दिनेश कार्तिक का टीम इंडिया के कप्तान के रूप में स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व प्रतियोगिता में नया रंग भर देगा। हमें विश्वास है कि उनकी मौजूदगी इस क्रिकेट फेस्टिवल को और भी खास बना देगी और दुनिया भर से प्रशंसकों को आकर्षित करेगी।'

 

 


 

