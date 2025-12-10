Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Hardik Pandya Mahieka Sharma Relation: Hardik Pandya ने महिका संग Confirm किया अपना रिलेशन, कहा- जब से मेरी जिंदगी में आई है...',

Hardik Pandya Mahieka Sharma Relation: Hardik Pandya ने महिका संग Confirm किया अपना रिलेशन, कहा- जब से मेरी जिंदगी में आई है...',

Edited By Updated: 10 Dec, 2025 01:27 PM

hardik pandya confirmed his relationship with mahikaa

टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के महिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर सारी अफवाहें उड़ रही थीं। क्रिकेटर ने इन पर विराम लगाते हुए महिका संग अपने रिश्ते को कंफर्म किया है। BCCI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में हार्दिक पंड्या ने अपनी इंजरी से वापसी...

नेशनल डेस्क: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के महिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर सारी अफवाहें उड़ रही थीं। क्रिकेटर ने इन पर विराम लगाते हुए महिका संग अपने रिश्ते को कंफर्म किया है। BCCI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में हार्दिक पंड्या ने अपनी इंजरी से वापसी के सफर पर बात करते हुए अपनी निजी जिंदगी के एक खास शख्स का जिक्र किया।

पंड्या ने कहा, "कई बार जब इंजरी होती है तो वो आपका टेस्ट लेती है, यह मेंटली आपको कई बार संदेह में भी डालती है। लेकिन इसके लिए मैं अपने प्र‍ियजनों (loved ones) का धन्यवाद देना चाहता हूं।" इसके तुरंत बाद उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने पार्टनर को स्पेशल तौर पर मेंशन करना चाहता हूं, वो जब से मेरी जिंदगी में आई हैं, तब से चीजें मेरी जिंदगी में चीजें अच्छी हो रही हैं।"

PunjabKesari

कटक टी20 में पांड्या का तूफानी प्रदर्शन

और ये भी पढ़े

9 दिसंबर को कटक में हुए टी20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से रौंद डाला। इस जीत में हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 59 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने एक विकेट भी लिया। पंड्या ने इस मुकाबले में 100 टी20 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण दो महीने से ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद यह उनकी जोरदार वापसी थी।

PunjabKesari

माहिका शर्मा ने भी दिया रिएक्शन

हार्दिक पंड्या के इस भावुक बयान वाले वीडियो पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। इससे दोनों के बीच के रिश्ते पर एक तरह से मुहर लग गई। माहिका ने BCCI के इस पोस्ट पर इमोजी शेयर की। वहीं हार्दिक पंड्या के लिए माहिका ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा- "तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा (Tumhare jaisa koi nahi hai Raja)।" हार्दिक और माहिका हाल के दिनों में कई मौकों पर साथ देखे गए हैं और हार्दिक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माहिका के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा एक जानी-मानी मॉडल हैं और फैशन जगत में एक उभरता हुआ चेहरा हैं। उन्होंने कई बड़े फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया है। इसके अलावा, उन्होंने म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है। उन्हें इंडियन फैशन अवार्ड्स में 'मॉडल ऑफ द ईयर' चुना जा चुका है। 24 वर्षीय माहिका दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की और कॉलेज में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की। उन्होंने विभिन्न सेक्टर्स में इंटर्नशिप भी की है और 10वीं बोर्ड एग्जाम में 10 CGPA हासिल किया था। उनके इंस्टाग्राम पर अभी करीब साढ़े तीन लाख फॉलोअर्स हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!