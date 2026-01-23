Main Menu

    3. | Ishan Kishan Fifty: पावरप्ले में ईशान किशन का तूफान, 21 गेंदों में ठोका अर्धशतक, की विस्फोटक बल्लेबाजी

Ishan Kishan Fifty: पावरप्ले में ईशान किशन का तूफान, 21 गेंदों में ठोका अर्धशतक, की विस्फोटक बल्लेबाजी

23 Jan, 2026 10:19 PM

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पावरप्ले के अंदर ही सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह आक्रामक रही और...

स्पोर्ट्स डेस्कः रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पावरप्ले के अंदर ही सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह आक्रामक रही और उन्होंने 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

ईशान किशन ने अपनी पारी में लगातार 6 गेंदों पर बाउंड्री लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आठवां अर्धशतक रहा। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत आक्रामक रही। डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ड ने तेज रन बनाते हुए पारी की शुरुआत की। हालांकि चौथे ओवर में हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद न्यूजीलैंड के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे उनकी रन गति पर असर पड़ा।

रचिन और सैंटनर की अहम पारियां

न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने अहम पारी खेलते हुए 26 गेंदों में 44 रन बनाए। वहीं मिचेल सैंटनर ने अंत में तेज बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 47 रन ठोक दिए। सैंटनर की इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 208 रन तक पहुंचने में सफल रही।

209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की खराब शुरुआत

209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। संजू सैमसन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय पारी दबाव में आ गई थी।

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की बड़ी साझेदारी

इसके बाद ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला और भारतीय पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाए। दोनों के बीच 9 ओवर में 128 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिससे भारत मैच में वापस लौटा।

ईशान किशन का धमाकेदार अर्धशतक

पारी के 10वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन आउट हो गए। उन्होंने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत की जीत की उम्मीदों को मजबूत किया।

सूर्यकुमार यादव ने भी दिखाया पुराना अंदाज

दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव ने भी अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 18 गेंदों में 39 रन बनाए और चौकों-छक्कों की बारिश कर दी। अभी टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 176 बना लिए हैं।

 

