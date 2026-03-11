Research Study : रात को सोने से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए खाना, ये गंभीर बीमारियां हो जाएगी कंट्रोल

Edited By Mehak, Updated: 11 Mar, 2026 01:00 PM

नेशनल डेस्क : नई रिसर्च में सामने आया है कि अगर लोग रात को सोने से कम से कम तीन घंटे पहले खाना खा लें, तो कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस आदत से शरीर का पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और मेटाबॉलिज्म भी संतुलित रहता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

रिसर्च में क्या पाया गया

वैज्ञानिकों के अनुसार, देर रात खाना खाने से शरीर के प्राकृतिक सिस्टम पर असर पड़ता है। जब लोग सोने से ठीक पहले खाना खाते हैं, तो पाचन तंत्र रात में भी सक्रिय रहता है। इससे शरीर को आराम करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

रिसर्च बताती है कि यदि भोजन और सोने के समय के बीच कम से कम तीन घंटे का अंतर रखा जाए, तो शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे शरीर की कई प्रक्रियाएं संतुलित रहती हैं और लंबे समय में स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

सर्केडियन रिद्म से जुड़ा है संबंध

विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारा शरीर सर्केडियन रिद्म यानी प्राकृतिक जैविक घड़ी के अनुसार काम करता है। यह घड़ी तय करती है कि शरीर कब जागेगा, कब आराम करेगा और कब पाचन जैसी प्रक्रियाएं तेज होंगी। अगर लोग देर रात खाना खाते हैं, तो यह प्राकृतिक घड़ी के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा सकता है और धीरे-धीरे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने लगती हैं।

देर रात खाना खाने से होने वाले नुकसान

देर रात भोजन करने से शरीर को पूरी रात पाचन प्रक्रिया में काम करना पड़ता है। इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे—

मेटाबॉलिज्म का धीमा होना

ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा

ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ना

दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ना

नींद की गुणवत्ता खराब होना

इसलिए डॉक्टर और विशेषज्ञ समय पर भोजन करने की सलाह देते हैं।

कैसे की गई यह स्टडी

इस अध्ययन में 36 से 75 वर्ष की उम्र के 139 ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिनका वजन ज्यादा था और जिन्हें डायबिटीज या दिल की बीमारी होने का खतरा था।

इन लोगों को दो अलग-अलग समूहों में बांटा गया।

पहले समूह ने 16 घंटे का उपवास रखा

दूसरे समूह ने 13 घंटे का उपवास रखा

दोनों समूहों को यह निर्देश दिया गया कि वे सोने से कम से कम तीन घंटे पहले खाना बंद कर दें और रात में रोशनी भी कम रखें ताकि शरीर को आराम मिल सके।

स्टडी के नतीजे क्या रहे

रिसर्च के परिणामों में पाया गया कि जिन लोगों ने लंबा उपवास रखा और समय पर भोजन किया, उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए।

इन लोगों में :

ब्लड प्रेशर कम पाया गया

ब्लड शुगर बेहतर नियंत्रण में रही

इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार देखा गया

ग्लूकोज टॉलरेंस भी बेहतर हुआ

ये सभी बदलाव इस बात का संकेत हैं कि समय पर भोजन करना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है।

सोने और खाने का सही समय क्या हो सकता है

विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोग कोशिश करें कि रात का भोजन लगभग 8 बजे तक कर लें और 11 बजे तक सो जाएं। इस तरह भोजन और नींद के बीच पर्याप्त समय मिल जाता है। इस दिनचर्या को नियमित रूप से अपनाने से पाचन बेहतर रहता है, नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।

डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी

हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट या खाने के समय में बड़ा बदलाव करना चाहता है, तो पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। सही समय पर खाना, संतुलित आहार और नियमित नींद - ये तीनों मिलकर लंबे समय तक स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।