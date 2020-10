सोशल मीडिया पर इनदिनों जमीन पर जिराफ के घास खाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को ट्विटर यूजर डैनीडच द्वारा ऑनलाइन साझा किया गया था और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था।

लंदन: सोशल मीडिया पर इनदिनों जमीन पर जिराफ के घास खाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को ट्विटर यूजर डैनीडच द्वारा ऑनलाइन साझा किया गया था और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था।

I’ve never wondered how a Giraffe eats grass before, but this is majestic! pic.twitter.com/9pjbTugdKm