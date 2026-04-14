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सनकी किंग का खतरनाक खेलः मिडल ईस्ट तनाव के बीच समंदर से दागीं मिसाइलें, न्यूक्लियर ताकत और बढ़ाने का ऐलान

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 11:39 AM

north korea s kim oversees navy cruise missile test

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए युद्धपोत से मिसाइल परीक्षणों का निरीक्षण किया। क्रूज और एंटी-शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। किम ने परमाणु हथियारों के “असीमित विस्तार” का संकल्प दोहराया, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़...

International Desk: मिडल ईस्ट तनाव के बीच सनकी किंग उत्तर कोरिया के नेता Kim Jong Un ने हाल ही में अपने नए युद्धपोत से किए गए मिसाइल परीक्षणों का निरीक्षण किया। सरकारी मीडिया के अनुसार, यह परीक्षण देश की नौसैनिक ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, किम ने 5,000 टन क्षमता वाले विध्वंसक युद्धपोत “चोए ह्योन” से मिसाइलों के प्रक्षेपण को देखा। यह युद्धपोत पहली बार अप्रैल 2025 में दुनिया के सामने लाया गया था और इसे उत्तर कोरिया की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

 

इस परीक्षण के दौरान दो सामरिक क्रूज मिसाइलें और तीन एंटी-शिप (पोत रोधी) मिसाइलें दागी गईं। क्रूज मिसाइलें दो घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरती रहीं, जबकि एंटी-शिप मिसाइलें लगभग 30 मिनट तक तय मार्ग पर चलीं और अंत में अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी Korean Central News Agency ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी जारी कीं, जिनमें किम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद दिखे। परीक्षण के बाद किम जोंग उन ने कहा कि उनका देश परमाणु हथियारों के “असीमित विस्तार” के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संकेत दिया कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को और तेजी से बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है।

 

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इसके अलावा, किम ने निर्माणाधीन तीसरे और चौथे युद्धपोतों के लिए नई हथियार प्रणालियों की योजनाओं की भी समीक्षा की। इससे साफ है कि उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को और आधुनिक और घातक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं, खासकर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए। इससे एशिया में तनाव और बढ़ सकता है और वैश्विक स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

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