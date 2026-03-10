Main Menu

पश्चिम एशिया में रहते 1 करोड़ भारतीय जोखिम में

क्या पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय सुरक्षित हैं? ईरान, इसराईल और अमरीका के बीच चल रहे झगड़े की वजह से पश्चिम एशिया में रहने वाले करीब 10 मिलियन भारतीय खतरे में हैं। इस स्थिति में मौतें हुई हैं, तेहरान से स्टूडैंट्स को निकालना पड़ा है और बड़े...

क्या पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय सुरक्षित हैं? ईरान, इसराईल और अमरीका के बीच चल रहे झगड़े की वजह से पश्चिम एशिया में रहने वाले करीब 10 मिलियन भारतीय खतरे में हैं। इस स्थिति में मौतें हुई हैं, तेहरान से स्टूडैंट्स को निकालना पड़ा है और बड़े पैमाने पर चिंता पैदा हुई है। भारतीय दूतावास नागरिकों की मदद के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यू.ए.ई., सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देशों में मिसाइल और ड्रोन की गतिविधियां हुई हैं, जिसकी वजह से एयरस्पेस बंद हो गया है और फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, जिससे कई भारतीय नागरिक फंस गए हैं। हालांकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है लेकिन बढ़ते तनाव की वजह से कई भारतीय घर के अंदर रह रहे हैं और सुरक्षा सावधानियां बरत रहे हैं। ईरान के हमलों से खाड़ी देश परेशान हैं। वे यू.ए.ई. की तरफ से संभावित जवाब के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, जिसने तेहरान से ‘होश में आने’ और यू.एस.-इसराईली ऑप्रेशन में शामिल नहीं होने वाले देशों पर हमला करना बंद करने को कहा है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम एशिया का झगड़ा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तुरंत खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, कतर और कुवैत के नेताओं से बात की है, जिससे लड़ाई शुरू होने के बाद से उन्होंने जिन देशों के प्रमुखों से बात की है, उनकी कुल संख्या 8 हो गई है। 1,000 से ज्यादा नाविकों के साथ भारतीय झंडे वाले 37 जहाज फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आसपास के पानी में फंसे हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाला मुख्य शिपिंग रूट अमरीका, इसराईल और ईरान की सैन्य कार्रवाई की वजह से बंद है। कतर, जो भारत को लगभग दो-तिहाई एल.एन.जी. सप्लाई करता है, ने ड्रोन हमलों की वजह से प्रोडक्शन रोक दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों को गैस सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है। कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर से बढ़कर 72-73 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं और अगर लड़ाई जारी रहती है, तो और बढऩे की संभावना है। अल जजीरा के मुताबिक, भारत सरकार के पास शॉर्ट-टर्म झटकों को मैनेज करने के लिए लगभग 8 हफ्ते (50-60 दिन) का फ्यूल स्टॉक है। 
खबर है कि रूस ने खाड़ी में रुकावटों की भरपाई के लिए भारत को एनर्जी सप्लाई बढ़ाने का ऑफर दिया है।

भारत ‘अनिश्चित स्थिति’ में है, सांझीदारों पर हमलों की निंदा कर रहा है, साथ ही ईरान और इसराईल दोनों के साथ अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए संयम बरतने की अपील कर रहा है। इस इलाके में लगभग 10 मिलियन भारतीय हैं, जिनमें से 3.9 मिलियन से ज्यादा यू.ए.ई. में हैं, इसलिए लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार सक्रियता स्थिति पर नजर रख रही है और अपने नागरिकों की सुरक्षा पक्की करने के लिए दूसरे देशों के साथ तालमेल कर रही है। खाड़ी में जहाजों पर हाल के हमलों में भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हुई है और नाविकों के लापता होने की खबरें आई हैं। पश्चिम एशिया में एयरस्पेस बंद होने की वजह से हजारों भारतीय टूरिस्ट, वर्कर और यात्री बुरी तरह फंस गए हैं। इस लड़ाई से विदेश में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय के समक्ष रोजी-रोटी के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह समुदाय भारत की इकॉनमी में अहम भूमिका निभाता है और 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा भारत में वापस भेजता है। हमें इस मुश्किल समय का समझदारी से सामना करना होगा, खासकर तब, जब ये देश ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के खतरों से जूझ रहे हैं, जो आखिर में हमारे नागरिकों के सबसे अच्छे हितों में काम करते हैं।

सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में लड़ाई का बढऩा भारत के लिए ‘बड़ी चिंता’ का कारण है। उन्होंने भारतीयों की जान जाने की बुरी खबर की पुष्टि की और माना कि चल रही लड़ाई के बीच कुछ और लोग भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने बड़े आॢथक और रणनीतिक हितों को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने स्थिति पर गहरी ङ्क्षचता जताई और संयम, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा की अपनी अपील दोहराई। खाड़ी देशों में रहने और काम करने वाले करीब एक करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पक्की करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस इलाके में कूटनीतिक मिशन सामुदायिक समूहों के साथ मिलकर जरूरी सलाह और मदद दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पश्चिम एशिया में मौजूदा लड़ाई से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को तुरंत कोई खतरा नहीं है क्योंकि 25 दिनों तक चलने के लिए काफी कच्चा तेल और ईंधन का स्टॉक मौजूद है। फिर भी, खाड़ी देशों में बढ़ता तनाव, जो भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा है, चिंता की बात बना हुआ है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के बिगडऩे के साथ सरकार एक लंबे और मुश्किल संकट के लिए तैयारी कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली तुरंत कार्रवाई और लंबे समय की रणनीति के लिए तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि खाड़ी में हमारे लोग, तेल व्यापार की संभावनाएं और बड़े सुरक्षा हित दाव पर हैं। सरकार अपने कूटनीतिक रुख के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना का सामना कर रही है। उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त नहीं करने का फैसला किया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? भारत पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष से क्षेत्रीय स्थिरता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को खतरा हो सकता है।-कल्याणी शंकर

