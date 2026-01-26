Main Menu

भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा भारत-ई.यू. व्यापार समझौता

जैसे ही नई दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह और आने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व का स्वागत कर रही है, ब्रसेल्स से मिल रहे संकेत लगातार सकारात्मक हैं।

जैसे ही नई दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह और आने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व का स्वागत कर रही है, ब्रसेल्स से मिल रहे संकेत लगातार सकारात्मक हैं। रॉयटर्स के अनुसार, ‘‘एक बार यूरोपीय संसद द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित होने के बाद, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम से कम एक साल लग सकता है, यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार का काफी विस्तार कर सकता है और भारतीय निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से कपड़ा और आभूषण, जिन्हें अगस्त के अंत से 50 प्रतिशत तक अमरीकी टैरिफ का सामना करना पड़ा है।’’ वर्तमान में, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेत (जी.आइज) पर बातचीत अलग से की जा रही है, जिससे एफ.टी.ए. मुख्य रूप से वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार नियमों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

ई.यू. प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछले हफ्ते विश्व आॢथक मंच पर टिप्पणी की, ‘दावोस के तुरंत बाद, मैं भारत की यात्रा करूंगी। अभी भी काम करना बाकी है लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं,’ जो चल रही बातचीत में गति को उजागर करता है।
भारत-ईयू. एफ.टी.ए. का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, स्टील और इलैक्ट्रिकल मशीनरी जैसे कई क्षेत्रों में सीमा शुल्क को कम या समाप्त करना है। परिधान और चमड़े जैसे श्रम-गहन उद्योगों से ई.यू. बाजारों में प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे विकास की उम्मीदें बढ़ रही हैं। दूरसंचार और परिवहन में भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य के विकास के बारे में आशावाद बढ़ रहा है। हाल ही में, भारत ने यू.के., ओमान और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते किए हैं, साथ ही 2032 तक यू.ए.ई. के साथ व्यापार को $200 बिलियन से अधिक तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जो भारत के व्यापार पथ में विश्वास को रेखांकित करता है। यह भारत-ई.यू. समझौता 4 वर्षों में 9वां व्यापार समझौता होगा, जो बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बीच बाजार पहुंच हासिल करने की नई दिल्ली की रणनीति को दर्शाता है।

ई.यू. को वाइन, ऑटोमोबाइल और रसायन जैसे उच्च मांग वाले उत्पादों पर टैरिफ में कमी से लाभ होगा। यह भारत में ई.यू. निर्यात के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा। दोनों पक्ष कृषि और डेयरी उत्पादों को इन कटौतियों से बाहर रखने पर सहमत हुए हैं। यह 700 मिलियन किसानों के बारे में नई दिल्ली की चिंताओं को दूर करने के लिए है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता को बढ़ती ग्लोबल ट्रेड टैंशन के बीच अब और भी जरूरी माना जा रहा है। एफ.टी.ए. और यह डील चीन पर निर्भरता कम करेगी, साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती 4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी फायदा उठाएगी। यूरोपीय संघ (ई.यू.) अमरीका और चीन के साथ भारत के मुख्य ट्रेडिंग पार्टनरों में से एक है। 2024-25 में, भारत और ई.यू. के बीच कुल व्यापार 190 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। इस दौरान, भारत ने ई.यू. सदस्य देशों को लगभग 76 बिलियन डॉलर का सामान और $30 बिलियन की सेवाएं एक्सपोर्ट कीं। भारतीय उत्पादों पर औसत ई.यू. टैरिफ लगभग 3.8 प्रतिशत है। हालांकि, कुछ लेबर-इंटैंसिव सैक्टर को अभी भी 10 प्रतिशत ड्यूटी का सामना करना पड़ता है।

आखिरकार, इस नए समझौते का मकसद कस्टम ड्यूटी को कम या खत्म, नियमों को एक जैसा और रैगुलेटरी सहयोग में सुधार करके मार्कीट तक पहुंच बढ़ाना है। इससे टैक्नोलॉजी-आधारित, फार्मास्युटिकल और लेबर-इंटैंसिव इंडस्ट्री सहित कई सैक्टरों को फायदा होने की उम्मीद है। टैलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और बिजनैस सेवाओं में भारत से सॢवस एक्सपोर्ट में भी काफी बढ़ौतरी होने का अनुमान है। यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों की मार्कीट बना सकता है और ग्लोबल जी.डी.पी. का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हो सकता है। यह यूरोपीय कंपनियों को सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक में पहला कदम उठाने का अनोखा फायदा देता है, जिससे भविष्य के आॢथक लेन-देन के लिए एक आशावादी नजरिया बनता है।

प्रस्तावित भारत-ई.यू. व्यापार समझौता व्यापक है। इसमें टैरिफ, सेवाएं, निवेश, डिजिटल व्यापार, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड और रैगुलेटरी सहयोग शामिल हैं, ताकि भारत को एक प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर तक पहुंच मिल सके। भारत की मुख्य चिंताएं ई.यू. का कार्बन बॉर्डर लेवी और ऊंची नॉन-टैरिफ बाधाएं हैं, जैसे कि रैगुलेटरी देरी और सख्त स्टैंडर्ड। एक निष्पक्ष और प्रभावी समझौते के लिए इन मुद्दों को हल करना जरूरी है। समझौता पूरा होने के बाद, भारतीय बाजारों में जल्द ही सस्ती यूरोपीय कारें और वाइन की बाढ़ आ सकती है। व्यापार समझौते के साथ-साथ, भारत और ई.यू. में एक सुरक्षा और रक्षा समझौते को भी औपचारिक रूप देने की उम्मीद है, जो जापान और दक्षिण कोरिया के साथ इसी तरह के समझौतों के बाद एशिया में यूरोप का तीसरा ऐसा समझौता होगा। जैसे-जैसे यूरोप नई व्यापार गतिशीलता को अपना रहा है, विश्व मामलों और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्यों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण भारत के साथ व्यापार संबंधों में सहयोग और आपसी लाभ को बढ़ावा दे रहे हैं।-कल्याणी शंकर    

