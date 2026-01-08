कौशल विकास और बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक

दुनिया के सभी बड़े देशों में भारत के पास अभी सबसे युवा आबादी होने का खास फायदा है। इसकी औसत उम्र, यानी वह उम्र जिस पर इसकी आधी आबादी उस उम्र से कम है, अभी 28.8 साल है।

दुनिया के सभी बड़े देशों में भारत के पास अभी सबसे युवा आबादी होने का खास फायदा है। इसकी औसत उम्र, यानी वह उम्र जिस पर इसकी आधी आबादी उस उम्र से कम है, अभी 28.8 साल है। हालांकि, अवसर की यह खिड़की तेजी से बंद हो रही है। देश की औसत उम्र 2000 में 21.1 साल थी, 2020 में बढ़कर 27.0 साल हो गई और अनुमान है कि 2100 तक यह 47.7 साल हो जाएगी। ऐसे समय में जब कई अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी हो रही हैं, भारत की युवा वर्कफोर्स विकास को तेज करने और गति बनाए रखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। अगर तुलना करें, तो चीन की औसत उम्र अब 40.1 साल है और जापान की, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे बूढ़ी है, 49.8 साल है। हमारे जनसांख्यिकीय लाभ की ऊर्जा का इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है युवाओं को प्रभावी शिक्षा के माध्यम से और उन्हें जरूरी कौशल देकर प्रोडक्टिव बनाना।



एक सराहनीय कदम में, मोदी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के. वी.वाई.) नाम की एक महत्वाकांक्षी प्रमुख योजना शुरू की। इसे एक परिवर्तनकारी हस्तक्षेप के रूप में सोचा गया था, जो स्कूल छोडऩे वाले, बेरोजगार युवाओं और कमजोर समूहों को शॉर्ट-टर्म, इंडस्ट्री से संबंधित ट्रेङ्क्षनग प्रदान करती है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में हमारे युवाओं की प्रोडक्टिविटी को बदलने और राष्ट्रीय निर्माण में तेजी लाने की क्षमता थी। हालांकि, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की एक हालिया रिपोर्ट, जिसे संसद में पेश किया गया है, ने जो खुलासा किया है, वह चौंकाने वाला ही कहा जाएगा। रिपोर्ट ने वास्तविक रोजगार लाभ पैदा करने और कौशल अंतर को पाटने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में योजना की सफलता पर सवाल उठाया है। इसने योजना के कार्यान्वयन में खराब प्रबंधन और यहां तक कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का भी संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में लाभार्थी सत्यापन, वित्तीय वितरण और वास्तविक रोजगार को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण कमियों का विवरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, कई ‘लाभाॢथयों’ के लिए पंजीकरण फॉर्म के साथ एक ही तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। 94 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी रिकॉर्ड में अमान्य या गायब बैंक विवरण थे, कई मामलों में बैंक खाता संख्या 11111111 दी गई थी! रिपोर्ट में पाया गया कि 34 लाख से अधिक प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए भुगतान लंबित था और केवल 18.44 प्रतिशत को सफल डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) प्राप्त हुआ था।



कैग की टीमों ने स्किल ट्रेनिंग देने वाले कई सैंटर बंद पाए, फिर भी ट्रेनिंग को जारी दिखाया गया था। उम्मीदवारों की एनरोलमैंट उम्र, शिक्षा और अनुभव के मानदंडों का साफ उल्लंघन किया गया था। कुछ मामलों में, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले व्यक्तियों को तकनीकी रूप से मुश्किल नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सर्वे में पाया गया कि स्किल्स देने और इंडस्ट्री की जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। कुछ खास स्किल्स में ट्रेनिंग दी गई, जिनके लिए इंडस्ट्री में कोई लेने वाला नहीं था। कुल मिलाकर, सॢटफाइड उम्मीदवारों में से सिर्फ 41 प्रतिशत को ही प्लेसमैंट मिल पाया। इस्तेमाल न किए गए फंड सैंकड़ों करोड़ में थे, जो केंद्र, राज्यों और लागू करने वाली एजैंसियों के बीच खराब प्लानिंग और तालमेल की कमी को दिखाता है।



यह रिपोर्ट सरकार के लिए आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। युवा वर्कफोर्स का फायदा उठाने की एक सोची-समझी योजना खराब तरीके से लागू करने और निगरानी की कमी के कारण बर्बाद हो गई है। सरकार ने अब तक डिफॉल्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने और अच्छी नीयत वाली योजना में कमियों को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन उसे निश्चित रूप से ऐसा करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि योजना को छोड़ा न जाए, बल्कि इसे और ज्यादा व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जाए। जैसा कि सरकार के आॢथक सर्वेक्षण 2024 में बताया गया है, भारत को 2030 तक सालाना 7.85 मिलियन गैर-कृषि नौकरियां पैदा करनी होंगी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि हर साल औपचारिक सैक्टर में लगभग 10 मिलियन नौकरियों की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों का दावा है कि बेरोजगारी की दर गिर रही है लेकिन इस दावे को कम ही लोग मानते हैं।



हर साल लाखों युवाओं के जॉब मार्कीट में आने के साथ, सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह या तो नौकरियां पैदा करे या प्राइवेट सैक्टर को नौकरियां पैदा करने में मदद करे, साथ ही उद्यमिता के अवसरों को भी बढ़ावा दे। जाहिर है, रोजगार के अवसरों की कमी से निराशा, सामाजिक अशांति और आॢथक अस्थिरता हो सकती है।-विपिन पब्बी

