Aaj Ka Good Luck (16th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 16 Mar, 2026 05:30 AM

सोमवार, 16 मार्च 2026 का सूर्योदय आपके जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज का दिन ग्रहों की एक विशेष युति का साक्षी बन रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी दिनचर्या और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा।

Aaj Ka Good Luck (16th March 2026) : सोमवार, 16 मार्च 2026 का सूर्योदय आपके जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज का दिन ग्रहों की एक विशेष युति का साक्षी बन रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी दिनचर्या और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा। सोमवार का दिन होने के कारण आज चंद्रमा और भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से बरसने वाली है, जो मन को शांति और कार्यों को गति प्रदान करेगी। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के सितारों में आज क्या खास छिपा है और किन सरल उपायों से आप अपने दिन को और भी भाग्यशाली बना सकते हैं।

मेष (Aries)

गुडलक: आज आपके अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी।

शुभ संकेत: नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

गुडलक: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।

शुभ संकेत: किसी पुराने मित्र से सुखद संदेश मिल सकता है।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।

मिथुन (Gemini)

गुडलक: आपकी रचनात्मकता आज चरम पर रहेगी। नए व्यापारिक सौदे होने की संभावना है।

शुभ संकेत: यात्रा के योग बन रहे हैं।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

गुडलक: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बनेगा।

शुभ संकेत: संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें।

सिंह (Leo)

गुडलक: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आप जो भी फैसला लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी।

शुभ संकेत: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

गुडलक: आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका फल मीठा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

शुभ संकेत: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

तुला (Libra)

गुडलक: कला और संगीत से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

शुभ संकेत: शॉपिंग या मनोरंजन का प्लान बनेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या कुछ मीठा खिलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

गुडलक: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा होगा। जमीन-जायदाद की खरीद-बिक्री के लिए समय अच्छा है।

शुभ संकेत: शत्रु आज शांत रहेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

गुडलक: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

शुभ संकेत: विदेश जाने की योजना बन सकती है।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या पीला रुमाल साथ रखें।

मकर (Capricorn)

गुडलक: व्यापार में विस्तार के योग हैं। आज आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है।

शुभ संकेत: वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

गुडलक: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी।

शुभ संकेत: अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है।

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं।

मीन (Pisces)

गुडलक: मन प्रसन्न रहेगा। आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी।

शुभ संकेत: नया काम शुरू करने का विचार सफल होगा।

उपाय: जल में केसर डालकर स्नान करें या तिलक लगाएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ