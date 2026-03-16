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Middle East War: UAE के सबसे बड़े बंदरगाह फुजैराह पर एक बार फिर ड्रोन से हमला

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 02:18 PM

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मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हमले के बाद अधिकारियों ने बंदरगाह को हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। यह रणनीतिक...

International Desk:  मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हमले के बाद अधिकारियों ने बंदरगाह को हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। यह रणनीतिक बंदरगाह पहले भी कई बार ऐसे हमलों का निशाना बन चुका है।

अमेरिका, ईरान और इज़रायल के बीच जारी तनाव के माहौल में संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर एक बार फिर ड्रोन से हमला किया गया है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले के बाद संबंधित अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं।

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बताया जा रहा है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह बंदरगाह पहले भी कई बार इसी तरह के हमलों का निशाना बन चुका है। ताजा हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है।

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