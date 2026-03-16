Daily horoscope : आज शिव जी की कृपा से इन राशियों की होगी हर मुराद पूरी
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 16 Mar, 2026 08:07 AM
मेष : समय शाम तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, वैसे भी हर तरह से
मेष : समय शाम तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी, फिर बाद में अर्थ दशा सुधरेगी।
वृष: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी विजयी रखेगा, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।
मिथुन: सितारा शाम तक पेट में गड़बड़ी रखने वाला, मन भी मायूसी तथा परेशानी रखने वाला, फिर बाद में आम हालात सुधरेंगे।
कर्क: सितारा शाम तक कामकाजी दशा ठीक रखेगा, कोशिशों, इरादों में कामयाबी देगा, मगर बाद में समय ढीला बनेगा।
सिंह : सितारा शाम तक एहतियात परेशानी वाला, किसी न किसी पंगे के जागने का डर रहेगा, मगर बाद में अर्थ दशा बेहतर बनेगी।
कन्या : सितारा शाम तक हर फ्रंट पर बेहतरी रखेगा, मान-सम्मान भी बढ़ाएगा, मगर बाद में परेशानियां बढ़ने का डर।
तुला: सितारा जायदादी कामों को संवारने, तेज प्रभाव बढ़ाने वाला, वैसे भी हर फ्रंट पर कदम बढ़त की तरफ।
वृश्चिक: सितारा शाम तक कामकाजी तौर पर आपको व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, फिर बाद में समय कामयाबी वाला बनेगा।
धनु : सितारा शाम तक कारोबारी कामों में कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, फिर बाद में भी समय बेहतरी करने वाला होगा।
मकर: सितारा शाम तक लोहा, लोहा मशीनरी, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों को अच्छा लाभ देगा, फिर बाद में भी अर्थ दशा बेहतर बनेगी।
कुंभ: सितारा शाम तक नुकसान देने तथा किसी न किसी झमेले को जागृत रखने वाला, फिर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी मिलेगी।
मीन : समय शाम तक व्यापार-कारोबार में लाभ देने वाला, फिर बाद में किसी की जिम्मेदारी में न फंसना सही रहेगा।