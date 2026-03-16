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युद्ध के बीच अमेरिका की अपने नागरिकों को चेतावनी: तुरंत छोड़ दो मिडल ईस्ट, कभी भी रद्द हो सकती उड़ानें

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 12:26 PM

us tells citizens they can fly out of gulf commercially uae borders with saudi

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे व्यावसायिक उड़ानों से क्षेत्र छोड़ सकते हैं। हालांकि अचानक फ्लाइट रद्द होने की संभावना है। यूएई-सऊदी-ओमान की सीमाएँ खुली हैं, लेकिन ड्रोन और...

Washington:पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि फिलहाल व्यावसायिक उड़ानों के जरिए क्षेत्र से बाहर निकलना संभव है, लेकिन हालात तेजी से बदल सकते हैं और अचानक उड़ानें रद्द भी हो सकती हैं। यात्रा सलाह के अनुसार, Abu Dhabi और Dubai से अमेरिका और यूरोप के कई शहरों के लिए अभी भी व्यावसायिक उड़ानों में सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा हालात के कारण उड़ानों का शेड्यूल बहुत कम नोटिस पर बदल सकता है।

 

सऊदी अरब में अमेरिकी कर्मचारियों को आदेश
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि United Arab Emirates की स्थलीय सीमाएँ Saudi Arabia, Omanके साथ खुली हुई हैं और इन देशों से भी व्यावसायिक उड़ानें संचालित हो रही हैं। फिर भी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अचानक बदलाव के लिए तैयार रहें। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने Saudi Arabia में तैनात अपने सरकारी कर्मचारियों को “शेल्टर इन प्लेस” यानी घरों के अंदर सुरक्षित रहने का निर्देश दिया है।उन्हें कहा गया है कि घर या किसी सुरक्षित भवन में रहें, 
खिड़कियों से दूर रहें और बाहर जाने से बचें। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि Riyadh, Jeddah और Dammam के हवाई अड्डे खुले हैं, लेकिन लगातार ड्रोन और मिसाइल खतरों के कारण हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगते रहते हैं। इससे उड़ानों में देरी या रद्द होने की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

 

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दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन घटना
इससे पहले Dubai International Airport के पास एक ड्रोन से जुड़ी घटना के बाद कुछ समय के लिए उड़ानें रोक दी गई थीं। बाद में अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया और स्थिति सामान्य कर दी गई।  28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में United States और Israel द्वारा Iran पर हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इसके चलते खाड़ी देशों की सुरक्षा स्थिति और हवाई यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं।


 

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