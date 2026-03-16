Dubai Flights Cancel: दुबई ड्रोन हमले के बाद Air India-एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई उड़ानें रद्द

Edited By Anu Malhotra, Updated: 16 Mar, 2026 11:01 AM

Air India Group ने सोमवार को घोषणा की कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। यह कदम उस समय लिया गया जब हवाई अड्डे के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। हमले से लगी आग को कुछ ही घंटों में काबू में कर...

नई दिल्ली: Air India Group ने सोमवार को घोषणा की कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। यह कदम उस समय लिया गया जब हवाई अड्डे के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। हमले से लगी आग को कुछ ही घंटों में काबू में कर लिया गया और मौके पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा, "दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अस्थायी रूप से सभी उड़ान संचालन रोक दिया है।" Air India और Air India Express की दुबई के लिए निर्धारित सभी उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई हैं।

Airline ने प्रभावित यात्रियों के लिए विकल्प प्रदान किया है, जिसमें भविष्य की तारीख पर पुनः बुकिंग करना या रद्द करके पूर्ण धनवापसी लेना शामिल है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।वहीं, उड़ान बाधाओं के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी, रस अल खैमाह और शारजाह के लिए एडे-हॉक (असामयिक) उड़ानें जारी रहेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री अपनी बुकिंग बदलने या रद्द करने के लिए व्हाट्सएप पर अपने एआई डिजिटल असिस्टेंट Tia पर #GulfCrisis टाइप कर सकते हैं (+91 63600 12345) या एयरलाइन की वेबसाइट/एप का उपयोग कर सकते हैं।

पूर्व निर्धारित उड़ानें और संचालन

पिछले रविवार को एयर इंडिया ने घोषणा की थी कि दोनों एयरलाइंस 16 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए कुल 48 निर्धारित और असामयिक उड़ानें संचालित करेंगी।

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पुष्टि की कि जेद्दा और मस्कट के लिए निर्धारित उड़ानें सामान्य रूप से जारी रहेंगी, जिसमें भारत और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानें शामिल हैं।

एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक-एक रिटर्न उड़ान संचालित करेगी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोज़िकोड और मैंगलोर से एक-एक उड़ान संचालित करेगी।

मस्कट के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी, जिसमें दिल्ली, कन्नूर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम से एक-एक और कोच्चि से दो उड़ानें शामिल हैं।

दोनों एयरलाइंस संयुक्त रूप से यूएई और सऊदी अरब के लिए 26 असामयिक उड़ानें संचालित करेंगी, जो उपलब्ध स्लॉट और अन्य प्रस्थान स्टेशन की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी।