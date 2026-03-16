युद्ध के बीच ईरान ने भारत से मांगी और मदद, भारतीयों को सपोर्ट के लिए किया धन्यवाद, कहा-अब कैश में भेजें दान

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने भारतीयों से मानवीय सहायता के लिए नकद दान की अपील की है। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर में तकनीकी समस्याओं के कारण GPay से भुगतान फिलहाल रोकने को कहा गया है। दूतावास ने भारतीयों के समर्थन के लिए आभार...

International Desk: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच Iran ने भारत में मानवीय सहायता की अपील की है। Embassy of Iran in New Delhi ने कहा कि कई भारतीय नागरिक युद्ध से प्रभावित ईरानी लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे भेजने में तकनीकी समस्याएँ आ रही हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर पोस्ट करते हुए भारतीयों को धन्यवाद दिया। संदेश में कहा गया कि कई भारतीय नागरिक मानवीय सहायता देना चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर में तकनीकी बाधाएँ सामने आ रही हैं। इसी कारण दूतावास ने फिलहाल कुछ डिजिटल माध्यमों से भुगतान से बचने की सलाह दी है।

GPay का इस्तेमाल न करने की सलाह

दूतावास ने खास तौर पर कहा कि अभी Google Pay (GPay) के जरिए भुगतान करने से बचें। इसके बजाय इच्छुक लोग सीधे दूतावास जाकर नकद दान कर सकते हैं। पहले बैंक अकाउंट भी साझा किया गया था। इससे एक दिन पहले दूतावास ने ऑनलाइन सहायता के लिए अपना बैंक विवरण भी साझा किया था। उसमें State Bank of India के खाते की जानकारी दी गई थी और दान करने वाले लोगों से कहा गया था कि वे भुगतान की पुष्टि WhatsApp के जरिए भेज दें।

मिडिल ईस्ट युद्ध से बढ़ा मानवीय संकट

यह अपील ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक United States और Israel ने Iran के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। India और Iran के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं।ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत रहा है।