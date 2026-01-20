बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर दिसंबर में 3.7 प्रतिशत पर

कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के कारण दिसंबर 2025 में देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 3.7 प्रतिशत पर रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में यह दर 5.1 प्रतिशत थी।

नई दिल्लीः कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के कारण दिसंबर 2025 में देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 3.7 प्रतिशत पर रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में यह दर 5.1 प्रतिशत थी।

मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चला कि इन आठ क्षेत्रों के प्रदर्शन में मासिक आधार पर सुधार हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान इन क्षेत्रों के उत्पादन में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 4.5 प्रतिशत थी।