सेंसेक्स में 519 अंक की गिरावट के साथ 80,200 पर कर रहा कारोबार, निफ्टी भी 156 अंक फिसला

08 Aug, 2025 10:41 AM



शेयर बाजार में आज यानी 8 अगस्त को गिरावट है। सेंसेक्स करीब 519 अंक गिरकर 80,103 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 156 अंक की गिरावट है। ये 24,440.10 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।