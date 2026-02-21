क्लीनमैक्स ने एंकर निवेशकों से 921 करोड़ रुपए जुटाए, 23 फरवरी को खुलेगा IPO

Main Menu

Updated: 21 Feb, 2026 03:50 PM

नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) खुलने से पहले एंकर (प्रमुख) निवेशकों से 921 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एंकर निवेश दौर में टेमासेक...

नई दिल्लीः नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) खुलने से पहले एंकर (प्रमुख) निवेशकों से 921 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एंकर निवेश दौर में टेमासेक होल्डिंग्स, नोमुरा एसेट मैनेजमेंट, एसबीआई लाइफ, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एडीआईए, एसबीआई जनरल, प्रेमजी इन्वेस्ट और फ्रैंकलिन टेम्पलटन सहित विदेशी और घरेलू संस्थान शामिल हुए। इस दौर में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत और विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत रही। 

क्लीनमैक्स ने निवेशकों को 1,053 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 87,46,437 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। कंपनी का 3,100 करोड़ रुपए का आईपीओ 23 फरवरी को अभिदान के लिए खुलेगा और 25 फरवरी को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 1,000-1,053 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है।

ऊपरी मूल्य स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन 12,325 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस निर्गम में 1,200 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तकों एवं मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से 1,900 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जाएगी।

