PNB का तीसरी तिमाही में मुनाफा 13% बढ़कर 5,100 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 5,100 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में शुद्ध लाभ 4,508 करोड़ रुपए रहा था। पीएनबी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय सालाना आधार पर बढ़कर 37,253 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 34,752 करोड़ रुपए थी। ब्याज से होने वाली आय भी 31,340 करोड़ रुपए से बढ़कर 32,231 करोड़ रुपए हो गई।
परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर, बैंक की सकल निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सालाना आधार पर 4.09 प्रतिशत से घटकर 3.19 प्रतिशत हो गयर। इसी प्रकार, शुद्ध निष्पादित परिसंपत्तियां (या फंसा ऋण) 0.41 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 0.32 प्रतिशत हो गईं। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में पूंजी पर्याप्तता अनुपात सालाना आधार पर 15.41 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 16.77 प्रतिशत हो गया।