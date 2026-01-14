Main Menu

गेहूं उत्पादन पिछले वर्ष के 11.79 करोड़ टन से अधिक रहने की उम्मीद: कृषि मंत्री

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 04:11 PM

wheat production expected to exceed last year s 117 9 million tonnes

नई दिल्लीः कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि अधिक बुवाई क्षेत्र और फसल की अनुकूल परिस्थितियों के कारण देश में गेहूं उत्पादन पिछले साल के 11.79 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर से अधिक रहने की उम्मीद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक कार्यक्रम के मौके पर चौहान ने कहा, ''इस समय गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है। कोई नुकसान नहीं है। कुल मिलाकर, उत्पादन पिछले साल की तुलना में बेहतर होगा।'' 

आईसीएआर के महानिदेशक एम एल जाट ने कहा कि गेहूं की बुवाई का क्षेत्रफल 3.2 करोड़ हेक्टेयर को पार कर गया है और फसल की स्थिति मजबूत बनी हुई है। जाट ने कहा कि समय पर और अगेती बुवाई के चलते उत्पादन को लेकर सकारात्मक अनुमान है। उन्होंने कहा, ''अब तक फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम 12 करोड़ टन के आंकड़े को छू लेंगे।'' 

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 के रबी सत्र में दो जनवरी तक रिकॉर्ड 3.34 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की गई है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 3.28 करोड़ हेक्टेयर था।  

