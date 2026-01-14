गेहूं उत्पादन पिछले वर्ष के 11.79 करोड़ टन से अधिक रहने की उम्मीद: कृषि मंत्री

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Jan, 2026 04:11 PM
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि अधिक बुवाई क्षेत्र और फसल की अनुकूल परिस्थितियों के कारण देश में गेहूं उत्पादन पिछले साल के 11.79 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर से अधिक रहने की उम्मीद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक...
नई दिल्लीः कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि अधिक बुवाई क्षेत्र और फसल की अनुकूल परिस्थितियों के कारण देश में गेहूं उत्पादन पिछले साल के 11.79 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर से अधिक रहने की उम्मीद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक कार्यक्रम के मौके पर चौहान ने कहा, ''इस समय गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है। कोई नुकसान नहीं है। कुल मिलाकर, उत्पादन पिछले साल की तुलना में बेहतर होगा।''
आईसीएआर के महानिदेशक एम एल जाट ने कहा कि गेहूं की बुवाई का क्षेत्रफल 3.2 करोड़ हेक्टेयर को पार कर गया है और फसल की स्थिति मजबूत बनी हुई है। जाट ने कहा कि समय पर और अगेती बुवाई के चलते उत्पादन को लेकर सकारात्मक अनुमान है। उन्होंने कहा, ''अब तक फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम 12 करोड़ टन के आंकड़े को छू लेंगे।''
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 के रबी सत्र में दो जनवरी तक रिकॉर्ड 3.34 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की गई है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 3.28 करोड़ हेक्टेयर था।