T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल की जंग तय… जानें भारत का मैच कब और किस टीम से होगा?

ICC T20 World Cup 2026 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। 52वें मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया और अब खिताब से दो कदम दूर है।

नेशनल डेस्क : ICC T20 World Cup 2026 का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। 52वें मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया और अब खिताब से दो कदम दूर है।

अब वानखेड़े में भारत-इंग्लैंड आमने-सामने

भारतीय टीम का अगला मुकाबला गुरुवार, पांच मार्च को England cricket team के खिलाफ होगा। यह हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल मैच मुंबई के प्रतिष्ठित Wankhede Stadium में खेला जाएगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा, जबकि मैच का लाइव प्रसारण 7:00 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है।

पहला सेमीफाइनल: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड

भारत-इंग्लैंड मुकाबले से पहले चार मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसमें South Africa national cricket team और New Zealand national cricket team आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक Eden Gardens में आयोजित होगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी।

सुपर-8 में ऐसा रहा प्रदर्शन

सुपर-8 राउंड के पहले ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया, जबकि दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने अंतिम चार में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने अपने-अपने ग्रुप में टॉप करते हुए सभी मुकाबले जीते। भारतीय टीम ने तीन में से दो मैच जीते और एक में हार का सामना किया। वहीं न्यूजीलैंड को एक जीत, एक हार और एक मैच बारिश की वजह से रद्द होने का परिणाम मिला।