ईरानी क्राउन प्रिंस पहलवी का ऐलानः “खामेनेई इतिहास से मिटे...यह राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत, ईरानियों अब निर्णायक जनविद्रोह का समय”

International Desk: ईरान के निर्वासित पूर्व क्राउन प्रिंस Reza Pahlavi ने दावा किया कि Ali Khamenei “इतिहास से मिट गए” और इस्लामिक गणराज्य का अंत निकट है। उन्होंने सेना व सुरक्षा बलों से शासन छोड़कर राष्ट्रीय संक्रमण का साथ देने और जनता से निर्णायक सड़कीय उपस्थिति की अपील की। लंबे संदेश में Reza Pahlavi ने कहा कि खामेनेई “हमारे समय के रक्तपिपासु तानाशाह” थे और उनकी मौत के साथ “इस्लामिक गणराज्य इतिहास की धूल में मिल जाएगा।” उन्होंने इसे “राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत” बताते हुए व्यापक, निर्णायक सड़कीय उपस्थिति की तैयारी का आह्वान किया।
उन्होंने चेतावनी दी कि शासन-निष्ठ किसी भी नए नेता की नियुक्ति “वैधता और दीर्घायु” से वंचित होगी और “इस शासन के अपराधों में सहभागी” मानी जाएगी। पहलवी ने ईरान की सेना, कानून-प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को संबोधित करते हुए कहा कि “ढहते शासन को बचाने की कोशिश विफल होगी।”“यह आपका अंतिम अवसर है कि राष्ट्र के साथ खड़े हों और ईरान के स्थिर, स्वतंत्र और समृद्ध भविष्य के संक्रमण में मदद करें।” अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सोशल मीडिया पर संयुक्त अमेरिका–इजराइल हमले के बाद इसे “ईरानी जनता के लिए देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका” बताया।