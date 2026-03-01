Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बड़ा हादसा: नागपुर के विस्फोटक कारखाने में भीषण धमाका, 15 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

बड़ा हादसा: नागपुर के विस्फोटक कारखाने में भीषण धमाका, 15 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

Edited By Updated: 01 Mar, 2026 11:25 AM

a massive explosion occurred at an explosives factory in nagpur killing 15 work

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एक कारखाने में हुए धमाके में रविवार को कम से कम 15 लोगों की मौत हो गयी।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एक कारखाने में हुए धमाके में रविवार को कम से कम 15 लोगों की मौत हो गयी। वहीं,18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 

पुलिस ने बताया कि यह विस्फोट कटोल तहसील के राउलगांव स्थित खनन और औद्योगिक कार्यों के लिए विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली कंपनी 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड' के कारखाने में हुआ। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के तुरंत बाद घायलों को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!