Aaj Ka Good Luck (5th February 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck 5 February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 फरवरी 2026 को चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों के संयोग कई राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोल रहे हैं। आज का दिन किस राशि के लिए कितना शुभ रहेगा और गुडलक बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, आइए...

Aaj Ka Good Luck 5 February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 फरवरी 2026 को चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों के संयोग कई राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोल रहे हैं। आज का दिन किस राशि के लिए कितना शुभ रहेगा और गुडलक बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं 12 राशियों का विस्तृत गुडलक राशिफल।

आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय (सभी राशियों के लिए)
आज सुबह स्नान के बाद घर में दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और किस्मत आपका साथ देगी।
गुडलक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: आज भाग्य मध्यम रहेगा, लेकिन सही निर्णय लाभ दिलाएंगे।
गुडलक उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: आज संवाद और नेटवर्किंग से सौभाग्य बढ़ेगा।
गुडलक उपाय: हरे रंग का उपयोग करें और तुलसी को जल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन रखने से भाग्य साथ देगा।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करें।

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: आज भाग्य प्रबल रहेगा, मान-सम्मान बढ़ेगा।
गुडलक उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और लाल पुष्प अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य जरूरी है।
गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” जपें।

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: आज रिश्तों और भाग्य दोनों में संतुलन रहेगा।
गुडलक उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और शुक्र मंत्र जपें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: आज गुप्त रूप से भाग्य सहयोग करेगा।
गुडलक उपाय: काले तिल का दान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: आज गुरु कृपा से रुके काम बनेंगे।
गुडलक उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीले वस्त्र पहनें।

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: आज संयम से चलें, देर से सफलता मिलेगी।
गुडलक उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और गरीबों को दान दें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: आज नए अवसर मिल सकते हैं।
गुडलक उपाय: नीले रंग का उपयोग करें और शनि मंत्र का जाप करें।

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आज भाग्य अत्यंत शुभ रहेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी।
गुडलक उपाय: विष्णु जी को तुलसी अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” जपें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

