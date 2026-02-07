Aaj Ka Good Luck (8th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Feb, 2026 03:43 PM
Today Good Luck Horoscope 8 February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 8 फरवरी 2026 को चंद्रमा और शुक्र ग्रह की स्थिति प्रेम, भाग्य और सुख-सुविधाओं को प्रभावित कर रही है। आज का दिन कई राशियों के लिए भाग्य को सक्रिय करने वाला है, बशर्ते सही उपाय और सही दिशा में कर्म किए जाएं। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुड लक क्या है और गुडलक बढ़ाने के उपाय।
आज गुडलक बढ़ाने के सामान्य उपाय
सूर्योदय से पहले उठें।
मीठा बोलें, क्रोध से बचें।
किसी को दुख न पहुंचाएं।
दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करें।
मेष राशि (Aries)
आज का गुड लक: साहस और निर्णय क्षमता
आज लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।
उपाय: मंगलवार के मंत्र “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें।
वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुड लक: धन और स्थिरता
आर्थिक मामलों में किस्मत साथ देगी।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुड लक: बातचीत और संपर्क
नए लोगों से जुड़ना भाग्य खोलेगा।
उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
कर्क राशि (Cancer)
आज का गुड लक: मानसिक शांति
भावनात्मक संतुलन से लाभ होगा।
उपाय: सोमवार को दूध का दान करें।
सिंह राशि (Leo)
आज का गुड लक: मान-सम्मान
सरकारी या उच्च पद से जुड़े लोगों को लाभ।
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।
कन्या राशि (Virgo)
आज का गुड लक: मेहनत का फल
आज किया गया परिश्रम रंग लाएगा।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
तुला राशि (Libra)
आज का गुड लक: रिश्तों में सामंजस्य
पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा।
उपाय: शुक्रवार को गुलाबी फूल अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुड लक: अचानक लाभ
गुप्त योजनाएं सफल होंगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुड लक: भाग्य और यात्रा
शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता।
उपाय: गुरुवार को पीली दाल दान करें।
मकर राशि (Capricorn)
आज का गुड लक: करियर स्थिरता
वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
उपाय: शनिवार को काले तिल दान करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुड लक: नई सोच
तकनीक और नवाचार से लाभ।
उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।
मीन राशि (Pisces)
आज का गुड लक: ईश्वरीय कृपा
आध्यात्मिक कार्यों से मन शांत।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।